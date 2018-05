Frankfurt/Main (ots) - Der Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI), Utz Tillmann, sagt zum Europatag am 9. Mai:



"Europa braucht eine starke EU, um den USA und China politisch, wirtschaftlich und technologisch auf Augenhöhe begegnen zu können. Um nach außen geschlossen auftreten und auch künftig eine Rolle bei der Gestaltung der Globalisierung spielen zu können, sind mutige Veränderungen nötig. Um sich als Einheit präsentieren zu können, braucht die EU unabhängig vom Brexit eine überzeugende Vision. Ein funktionierender Binnenmarkt ist dabei zentral."



Die Verantwortung dafür, dass die EU weiterhin eine wichtige Rolle in der Welt spielt, sieht Tillmann aber nicht nur bei der Politik: "Damit die EU auch weiterhin der Garant für Frieden und Wohlstand auf diesem Kontinent bleiben kann, sind alle Teile der Gesellschaft gefragt, sich für die EU zu engagieren. Um den Menschen den Wert der EU zu verdeutlichen, unterstützt der VCI aktiv die Bürgerdialoge der Europa-Union Deutschland."



