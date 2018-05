Heppenheim (ots) - Intrum, Europas führender Anbieter von Credit Management Lösungen, und Intesa Sanpaolo, eine der größten Banken Europas, haben eine langfristige Partnerschaft im Management notleidender Kredite (NPLs) vereinbart. Zu diesem Zweck gründen sie eine gemeinsame Credit-Management-Gesellschaft. Intrum wird 51 Prozent Anteile an dem Joint Venture halten, Intesa Sanpaolo 49 Prozent. Intrum bringt den Großteil seiner Aktivitäten in Italien in das Joint-Venture ein, die Bank ihre NPL-Serviceplattform. Diese beschäftigt rund 600 Mitarbeiter und verwaltet notleidende Kredite in Höhe von 30 Mrd. Euro.



Intrum wird gemeinsam mit Investoren eine 51%-Beteiligung an einem NPL-Portfolio der Intesa Sanpaolo erwerben, das von der Bank entkonsolidiert werden soll. Das Portfolio hat einen Brutto-Buchwert (GBV) von 10,8 Mrd. Euro. Es wird von einer Zweckgesellschaft gehalten, an der Intesa Sanpaolo 49 Prozent der Anteile hält. Die Gesamttransaktion soll voraussichtlich Ende 2018 abgeschlossen sein.



Banken und andere Kreditgeber nutzen Services von Intrum schon lange in Form von BPOs (Business Process Outsourcing) sowie in Form von NPL-Portfolioverkäufen. Neu ist die Auslagerung von Kreditportfolios in eine Credit-Management-Gesellschaft, die gemeinsam von einem Dienstleister und einer Großbank betrieben wird.



"Mit unserem Joint-Venture entsteht nicht nur ein marktführender Dienstleister für NPL-Management in Italien. Dieses Modell hat auch Signalwirkung für deutsche Banken", sagt Florian Wöretshofer, Managing Director von Intrum in Deutschland. Intrum ist in insgesamt 24 europäischen Märkten aktiv.



"Mit einer Credit-Management-Gesellschaft für NPLs lassen sich die Anforderungen des Rechnungsstandards IFRS 9 auf Dauer besser erfüllen als mit einer Bad Bank", sagt Jürgen Sonder, Managing Director und Chief Commercial Officer von Intrum in Deutschland. Zudem könnte ein gemeinsames NPL-Management in rezessiven Phasen deutlich schneller reagieren als eine Bank.



OTS: Intrum Justitia GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/54479 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_54479.rss2



Pressekontakt: Jürgen Sonder, Managing Director und Chief Commercial Officer Intrum Justitia GmbH E-Mail: PressestelleDE@intrum.com