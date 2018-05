Frankfurt - Nach äußerst schwachen Daten in den vergangenen Monaten brachte der März in Deutschland ein wenig Licht, wenngleich es immer noch hie und da Schattenflecken gab, so die Analysten der DekaBank. Vor allem die Produktions- und Außenhandelsdaten hätten sich kräftig gezeigt, während die Auftragseingänge und der Einzelhandelsumsatz sich schwach präsentiert hätten.

