Berlin - Bei der Rocket Internet-Aktie (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) war zuletzt ein auffälliger Insiderverkauf zu beobachten. Am 04.05.2018 hat Aufsichtsrat Christopher H. Young über PLDT Online Investments Pte. Ltd. ein Paket von rund 6.800.000 Rocket Internet-Aktien zum Kurs von 24,00 EUR verkauft, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 163.200.000,00 EUR entspricht.

