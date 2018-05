Richtungweisender PRS-Ansatz für archivierte DNA-, Blut- und Speichelproben verifiziert

Cytox, ein innovativer Entwickler von Testsystemen zur Risikobewertung von polygonen Erkrankungen (Polygenic Risk Scoring, PRS) und weiteren Methoden zur Beurteilung des genetisch bedingten Risikos einer Alzheimer-Erkrankung, hat in Zusammenarbeit mit dem führenden Biotech-Unternehmen AKESOgen die Wirksamkeit des genoBAR-Tests von Cytox bei Speichelproben nachgewiesen.

Die Identifizierung und Auswahl von Probanden für klinische Studien und allgemeine Forschung kann mehr als sechs Monate dauern und pro Teilnehmer mehrere Zehntausend Dollar kosten. Mit dem genoBAR-Test können Pharmazeuten, Biotech-Unternehmen und Sponsoren umfangreicher Kohorten-Studien den entstehenden Zeit- und Kostenaufwand deutlich senken. In dem gemeinschaftlichen Projekt von Cytox und AKESOgen wurden SNP-Kandidaten in PRS-Tests anhand von Blut- und Speichelproben der Probanden identifiziert. Die Proben wurden mit dem variaTECT-Testsystem von Cytox auf der Instrumentenplattform Applied Biosystems GeneTitan Multi-Channel von Thermo Fisher Scientific analysiert. Die Untersuchung ergab eine Übereinstimmung von 99 zwischen den Blut- und Speichelproben der gleichen Probanden. Die Speichelproben wurden mit dem DNA-Saliva-Kit Genotek DNA genommen. Mit dieser Verifikationsstudie steht eine weitere Methode zur Sammlung von DNA-Daten aus prospektiven klinischen Studien und von Kohorten-Probanden zur Verfügung, die das Screening großer Populationsgruppen zur Feststellung von Gesundheitsrisiken ermöglicht.

"Die Erweiterung unseres Tests auf Speichelproben neben der Untersuchung von Blutproben und biologisch archivierter DNA -ist ein bedeutender Fortschritt", erläutert Dr. Richard Pither, CEO von Cytox. "Unsere Kunden aus der Pharma- und Biotech-Branche haben jetzt die Möglichkeit, auf äußerst effiziente und nicht invasive Weise große Probenmengen zu nehmen. So können mehrere Zehn- bis Hunderttausende Probanden in prospektiven klinischen Studien kosteneffektiv untersucht werden. Selbst das Screening von größeren Bevölkerungsgruppen in regionalen Gesundheitszentren oder im Rahmen landesweiter Demenzprogrammen ist denkbar."

Dr. Mark Bouzyk, Chief Scientific Officer von AKESOgen, ergänzt: "Die Zusammenarbeit von AKESOgen und Cytox hat das Ziel, die höchstmögliche Genauigkeit bei allen biologischen Probenarten sicherzustellen, die im Allgemeinen für Genanalysen verwendet werden. Wir sind überzeugt, dass diese Ergebnisse und unsere Partnerschaft mit Cytox letztlich zu einem effektiveren Screening und einer optimalen Diagnose bei von Alzheimer betroffenen Patienten führen werden."

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180508005951/de/

Contacts:

Cytox Limited

Richard Pither, +44(0)1865338018

CEO

richard.pither@cytoxgroup.com

www.cytoxgroup.com