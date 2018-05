Der Trading-Tipp des Tages ist heute Symrise. Der Aroma- und Duftstoffhersteller hat heute seine Bilanz für das 1. Quartal veröffentlicht. In dieser Zeit hat Symrise infolge höherer Rohstoffpreise und negativer Wechselkurseffekte zwar weniger verdient, ist aber organisch deutlich gewachsen. Dennoch hält der Konzern an seinen Zielen für das Gesamtjahr und an der mittelfristigen Prognose fest. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages.Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.