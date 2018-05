BERLIN (Dow Jones)--Einen Tag vor der Veröffentlichung der Steuerschätzung hat SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles eine weitere Senkung des Arbeitslosenversicherungsbeitrags ins Spiel gebracht. Möglicherweise gebe es in Zukunft weitere Spielräume bei den Sozialabgaben, sagte Nahles am Dienstag zum Abschluss der Fraktionsklausurtagung von Union und SPD in Murnau. Die SPD-Vorsitzende nannte ausdrücklich die Arbeitslosenversicherung, deren Beitragshöhe laut Koalitionsvertrag ohnehin um 0,3 Prozentpunkte gesenkt werden soll. Nahles betonte gleichzeitig aber auch, dass es vorrangigere Aufgaben gebe.

Unions-Fraktionschef Volker Kauder erklärte, man werde zunächst einmal das Ergebnis der Steuerschätzung abwarten, die Finanzminister Olaf Scholz am Mittwoch auf einer Pressekonferenz (15:00 Uhr in Berlin) vorstellen will. Es sei für die Koalition nicht ratsam, bereits bei nur einer Steuerschätzung an große Spielräume zu denken. "Wir haben auch große Aufgaben", sagte der CDU-Politiker.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2018 08:16 ET (12:16 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.