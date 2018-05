BHP konnte in den vergangenen Tagen erneut einen Aufschlag erzielen, der die Aktie in ganz neue Richtungen nach oben bringt. Der Wert ist kurz davor, das bisherige Zwischenhoch bei 18,60 Euro noch weiter nach oben zu schieben. Dieses war am 15. Januar 2018 markiert worden. Darüber hat der Wert dann Platz bis zur nächsten Hürde in Höhe von 20 Euro. Runde Marken gelten stets als charttechnischer Test. Kursziel sind nun 21,97 Euro, das bisherige 3-Jahres-Hoch vom 12. Mai 2015. Damit liegt ein Kaufsignal ... (Moritz von Betzenstein)

