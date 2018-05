Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Unter "Moos machen mit Zertis" findet man das grosse PDF zum Zertifikate Award Austria. Wir stellen hier im gabb jene Zertifikate, die unsere 7 Partner "Die Glorreichen Sieben" einreichten, vor und bringen die aktuellen Kurse dazu. Aus der Kategorie "Österreich-Zertifikat des Jahres": Die RCB schickt in dieser Kategorie das OMV Express-Zertifikat ISIN AT0000A1TVJ5) ins Rennen. Das Zertifikat wurde im März 2017 emittiert und repräsentiert die hervorragende Produktausstattung, die österreichische Aktien bieten: jährlich um 8,5% steigender Auszahlungspreis und vorzeitige Tilgung, wenn die Aktie am jährlichen Bewertungstag ≥ Startwert ist. Die maximale Laufzeit beträgt 5 Jahre, die Barriere (Beobachtung nur am...

