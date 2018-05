Neu-Isenburg (ots) -



UEFA und Pepsi haben bekanntgegeben, dass Dua Lipa bei der Eröffnungsfeier des UEFA Champions League Finales 2018, präsentiert von Pepsi, als Music Act auftreten wird. Die mit mehreren Musikpreisen ausgezeichnete Sängerin des Songs New Rules wird Fußballfans rund um den Globus am Samstag, 26. Mai, vor dem Anpfiff zum Champions League Finale in Kiew, Ukraine, musikalisch einheizen und sie auf das weltweit meistgeschaute Sportereignis einstimmen. Im dritten Jahr der mit Spannung erwarteten Eröffnungsfeier des UEFA Champions League Finales, präsentiert von Pepsi, wird Dua Lipa eine Bühne betreten, die Musik, Unterhaltung und Sport vereint, um den Fans ein unvergessliches Erlebnis zu bescheren - vor Ort im Stadion wie auch am TV zuhause. Dua Lipa hält den Rekord als jüngste Solokünstlerin, die eine Milliarde YouTube-Klicks erzielen konnte, und ist die derzeit auf Spotify weltweit am häufigsten gestreamte Sängerin. Sie wird Hits aus ihrem letzten Album performen, darunter IDGAF und New Rules, der in 18 Ländern mit Platin ausgezeichnet wurde. Das Album des internationalen Superstars wurde 2,2 Millionen und die Single sogar 17 Millionen Mal verkauft.



Dua Lipa zu ihrem Auftritt bei der Eröffnungsfeier: "Ich fühle mich geehrt, dass die UEFA und Pepsi mich gebeten haben, bei der Eröffnungsfeier des UEFA Champions League Finales aufzutreten. Das ist ein einzigartiges Ereignis! Ich kann es kaum erwarten, vor die Fans zu treten und Teil eines so aufregenden Sportereignisses zu sein. Ich möchte eine unvergessliche Show abliefern!" Das diesjährige Finale wird am 26. Mai im NSC Olimpiyskiy Stadion in Kiew ausgetragen und in über 220 Ländern und Regionen weltweit ausgestrahlt.



"Die Marke Pepsi ist tief in der Musik und im Fußball verwurzelt und möchte den leidenschaftlichen Fans mit dem Auftritt einer der weltweit angesagtesten Musikstars ein unvergessliches Spiel präsentieren", erklärte Natalia Filippociants, Senior Marketing Director, Global Pepsi Trademark, Global Beverage Group, PepsiCo. "Dua Lipa ist eine außergewöhnliche Sängerin und wir freuen uns sehr, dass sie vor diesem aufregenden Spiel, das wir lieben, alle zum Tanzen bringen wird."



Neben dem Sponsoring der UEFA Champions League hat Pepsi MAX die internationale "LOVE IT. LIVE IT. FOOTBALL." Kampagne gestartet, in deren Mittelpunkt Weltklassespieler verschiedener Nationen stehen - wie Leo Messi, Marcelo, Toni Kroos, Carli Lloyd und Dele Alli. Die globale Kampagne versteht sich als Hommage an den Fußball und vereint Kunst und Sport. Sie besteht aus einem mitreißenden, weltweit ausgestrahltem TV-Spot und individuellen Produkt-Designs von Künstlern aus den jeweiligen Heimatländern der Spieler. Guy-Laurent Epstein, UEFA Events SA Marketing Director, zur bevorstehenden Eröffnungsfeier:



"Wir sind begeistert, zum dritten Mal in Folge bei der Eröffnungsfeier des UEFA Champions League Finales 2018 mit unserem Partner Pepsi zusammenzuarbeiten. Pepsi steht für die Verbindung von Musik, Unterhaltung und Sport, und auch in diesem Jahr wird das Finale wieder von einer großartigen Show eingeläutet werden. Wir freuen uns, Dua Lipa in Kiew begrüßen zu dürfen. Ihre Performance wird die Fans unmittelbar vor dem Anstoß perfekt auf das ultimative Spiel im europäischen Profifußball einstimmen." Zusätzliche Informationen hierzu finden Sie auf www.facebook.com/uefachampionsleague und den offiziellen Facebook-Seiten von Pepsi. LOVEITLIVEIT Exklusives Videomaterial finden Sie hier.



PepsiCo Produkte werden von Verbrauchern eine Milliarde Mal pro Tag in mehr als 200 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt konsumiert. Durch ein umfassendes Portfolio an Nahrungsmitteln und Getränken, zu dem unter anderem die Marken Frito-Lay, Gatorade, Pepsi- Cola, Quaker und Tropicana gehören, erzielte PepsiCo 2017 einen Nettoumsatz von mehr als 63 Milliarden US-Dollar. Die Produktpalette von PepsiCo bietet ein breites Sortiment von Nahrungsmitteln und Getränken, darunter 22 verschiedene Marken, die jährlich jeweils mehr als 1 Milliarde US-Dollar Umsatz erzielen. Für PepsiCo steht Performance with Purpose im Mittelpunkt: es ist unsere grundlegende Überzeugung, dass der Erfolg unseres Unternehmens untrennbar mit der Nachhaltigkeit der Welt um uns herum verbunden ist. Wir glauben, dass die ständige Verbesserung unserer Produkte, eine verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit zum Schutze unseres Planeten und die Eröffnung neuer Möglichkeiten für Menschen in aller Welt die Grundlagen sind, PepsiCo zu einem weltweit erfolgreichen Unternehmen zu machen, das einen langfristigen Mehrwert für unsere Aktionäre und die Gesellschaft generiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.pepsico.com.



