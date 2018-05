Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Neue Kraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) erhalten auch künftig Rabatt auf die Zahlung der Ökostromumlage. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erreichte einen Kompromiss mit EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager, wie das Haus des CDU-Politikers mitteilte.

Die Einigung gilt für alle KWK-Kraftwerke, die ab dem ersten August 2014 an das Netz gegangen sind. Die neueren KWK-Anlagen der stromintensiven Industrie zahlen auch künftig nur 40 Prozent der Ökostromumlage, mit der der Ausbau von Windkraft und Sonnenenergie bezahlt wird.

Einen Rabatt von 60 Prozent erhalten auch weiterhin alle Anlagen mit einer Größe unter 1 Megawatt sowie über 10 Megawatt. Für die übrigen Kraftwerke bleibt es laut Wirtschaftsministerium bei 40 Prozent EEG-Umlage, sofern die Anlagen weniger als 3.500 Vollbenutzungsstunden im Jahr laufen. Bei Anlagen mit höherer Auslastung steigt die durchschnittliche Umlage kontinuierlich an.

Der am Montag mit Vestager ausgehandelte Kompromiss soll rückwirkend zum 1. Januar 2018 gelten. Altmaier sprach von einer guten Verständigung mit der Dänin. "Das ist ein wichtiges Ergebnis für die deutschen Unternehmen", meinte der Minister. Kurz vor dem Jahreswechsel hatte die zeitweise Kündigung des Privilegs in der deutschen Energiebranche für Wirbel gesorgt.

Die Politik hatte in der Vergangenheit für den Bau der effizienten Kraftwerke geworben, um den Ausstoß an klimaschädlichem Kohlendioxid zu senken. Die Entscheidung in Brüssel berührt Industriebetriebe, aber auch Schulen, Krankenhäuser und Schwimmbäder.

