Die Erwartungen an Amazon.com (WKN:906866) waren im ersten Quartal hoch. Der hervorragende Bericht über das letzte Quartal lag am oberen Ende der eigenen Prognose und übertraf auch die Erwartungen der Analysten. Die größte Offenbarung für das vierte Quartal 2017 war die herausragende Performance von Amazon Web Services (AWS), dem Cloud-Computing-Segment des Unternehmens. Die Investoren hofften auf mehr davon - und sie bekamen es, was die Aktie in Rekordhöhen trieb. Amazon meldete einen Nettoumsatz von 51 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 42,9 % im Vergleich zum Vorjahr und übertraf damit das obere Ende der Prognosen des Unternehmens und der Konsensschätzungen der ...

