Auch interessant: Deutschland Toyota-Neuzulassungen steigen: C-HR treibt Nachfrage an Der japanische Autobauer Toyota ist im Januar mit einem Neuzulassungsplus von 30 Prozent in Deutschland in das neue Jahr gestartet. Angetrieben wurde die Nachfrage vor allem vom neuen Crossover C-HR. mehr... Die ka ...

Den vollständigen Artikel lesen ...