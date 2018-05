Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für AB Inbev vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" belassen. Nach einem starken Abschneiden im zurückliegenden vierten Quartal dürfte sich das Wachstum zu Beginn des neuen Jahres deutlich abschwächen, schrieb Analyst Simon Hales in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese Verlangsamung sei aber vom Brauereikonzern schon deutlich signalisiert worden und stehe mit einem niedrigeren Wachstum in Brasilien und einer anhaltenden Schwäche in den USA in Zusammenhang./tih/mis Datum der Analyse: 08.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

