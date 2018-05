Köln (ots) - Sammelalbum und Fußball Popz ergänzen den Spielspaß / Ernährungspartnerschaft mit DFB



Vor vier Jahren holte die deutsche Nationalmannschaft den vierten Stern. Bei der am 14. Juni beginnenden WM 2018 wird die DFB-Auswahl versuchen, den nächsten Titel zu gewinnen. Aber nicht nur die Spieler, sondern auch die Fans des DFB-Teams können sich auf das Turnier in Russland vorbereiten. Dabei können sie auf die Unterstützung von REWE bauen: Als Ernährungspartner des Deutschen Fußball-Bundes erhalten Kunden ab dem 9. Mai die offiziellen DFB-Sammelkarten 2018 gratis zum Einkauf dazu.



Von kommendem Mittwoch an bis zum 30. Juni läuft bei REWE, nahkauf und sky bundesweit die Aktion "Bist du ein Fan, sind wir dein Markt". Solange der Vorrat reicht bekommen Kunden in den rund 3.500 Supermärkten in Deutschland für jeden vollen 10-Euro-Einkaufswert eine der exklusiven DFB-Sammelkarten geschenkt. Außerdem belohnen die REWE-Märkte gesundes Naschen: Unter dem Motto "Sammel mit. Sammel fit." wird es beim Kauf von einzelnen Obst- und Gemüseartikeln Extra-Sammelkarten gratis geben. Während eines Zeitraums von sechs Wochen werden unterschiedliche Aktionsprodukte im Fokus der Promotion stehen.



Alle 36 Motive gibt es sowohl als bunte Karten-Variante, bei der die Farbcodierung die Spielposition des abgebildeten Nationalspielers kennzeichnet, als auch in einer Glitzer-Sonderedition. Mit den Informationen auf der Rückseite eignen sich die Karten zum Quartett-Spiel.



REWE hat im Rahmen seiner Partnerschaft mit dem Deutschen Fußball-Bund, die beide seit Sommer 2008 verbindet, die Lizenz für die offiziellen DFB-Sammelkarten 2018 erhalten. Bereits zum 5. Mal gibt REWE die offiziellen DFB-Sammelkarten anlässlich eines großen Turniers heraus. Kern der Zusammenarbeit ist die "Offizielle Ernährungspartnerschaft". "Mit dieser exklusiven Sammelaktion belohnen wir unsere treuen Kunden mit einem ganz besonderen Geschenk, von dem wir wissen, dass es Kindern wie Erwachsenen gleichermaßen Freude und Spaß bereitet", betont Peter Maly, Geschäftsführer der REWE Markt GmbH. "Uns erwartet eine spannende und hoffentlich erfolgreiche Weltmeisterschaft - wir drücken unserer Mannschaft auf jeden Fall die Daumen." Eingebettet ist die Sammelkartenaktion in die kreative Omnichannel-Marketingkampagne mit dem Claim "Bist du ein Fan, sind wir dein Markt!", in der wieder Thomas Müller als prominentes Gesicht für den Spaßfaktor steht.



Die Karten - auf denen 32 Spieler, Bundestrainer Joachim Löw, der "12. Mann", das Maskottchen "PAULE" und das DFB-Adlerlogo zu sehen sind - lassen sich in einem DFB-Sammelalbum für 2,99 EUR optimal aufbewahren. Im Innenteil finden sich persönliche Aussagen einiger Nationalspieler zur anstehenden WM sowie weitere interessante Informationen. Außerdem bietet das Album die Spielfläche für eine "spannende Reise durch die WM-Geschichte der deutschen Nationalmannschaft" mit den exklusiven DFB-Fußball Popz. Dabei handelt es sich um zwölf verschiedene kleine Spielerfiguren mit Saugnapf, die es bei REWE, nahkauf und sky während des Aktionszeitraums und solange der Vorrat reicht für jeweils 0,50 EUR zu kaufen gibt (Video dazu: https://youtu.be/lj46vOKMXPs). Die acht unterschiedlichen offiziellen DFB-Sammelgläser zum Preis von je 1,99 EUR sind weitere Sammlerstücke für echte Fußball-Freunde. Doppelte Sammelkarten finden ihren Platz in der DFB Sammelbox, die für 1,50 EUR erhältlich ist.



Über REWE:



Mit einem Umsatz von 21,2 Mrd. Euro (2017), mehr als 120.000 Mitarbeitern und über 3.300 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben.



Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 345.000 Beschäftigten und 15.300 Märkten in 21 europäischen Ländern präsent. In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2017 rund 255.000 Mitarbeiter in rund 11.000 Märkten einen Umsatz von 42 Milliarden Euro.



