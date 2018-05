BERLIN/MURNAU (Dow Jones)--Die Fraktionsspitzen von Union und SPD haben ihre erste Klausurtagung in der neuen Regierungsperiode mit einem demonstrativen Schulterschluss beendet. Man habe erkannt, dass man gemeinsam etwas bewegen könne, "wenn wir zusammenhalten und das, was wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben, auch konsequent umsetzen", sagte der Unions-Fraktionsvorsitzende Volker Kauder (CDU) am Dienstag in Murnau. "Das heißt, dass wir dem Land tatsächlich eine gute Regierung stellen können", meinte Kauder zum Abschluss des zweitägigen Treffens.

SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles erklärte, das Treffen der Fraktionen sei "sehr konstruktiv und lösungsorientiert gewesen". Wenn Schwarz-Rot in diesem Geist weitermache und mit Entschlossenheit Gesetzesvorhaben anpacke, dann sei ihr nicht bange, dass man die nächsten Jahre "eine sehr gute Arbeit" hinbekomme.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte, es gebe in der Koalition den gemeinsamen Willen, die vor Deutschland stehenden Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen. Es werde immer wieder Diskussionen in den Fraktion geben, aber das sei auch notwendig.

Enquete für Digitales

Bereits am Montag hatten die Fraktionsspitzen zu Beginn ihres Treffens auf der Zugspitze die sogenannte Wohnrauminitiative "Für mehr Wohnraum, bezahlbare Mieten und Wohneigentum für Familien" diskutiert. Dazu zählt das Baukindergeld, das noch im Sommer vom Bundestag beschlossen werden und rückwirkend ab 1. Januar 2018 gelten soll. Pro Kind und Jahr erhalten Familien 1.200 Euro über einen Zeitraum von zehn Jahren. Das zu versteuernde Einkommen darf 75.000 Euro pro Jahr allerdings nicht überschreiten, für jedes Kind wird ein Freibetrag in Höhe von 15.000 Euro angerechnet.

Außerdem richten die Fraktionen im Bundestag eine Enquete-Kommission "Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt" ein. Union und SPD haben erkannt, dass Bildung und Qualifizierung "ein wesentlicher Schlüssel für eine erfolgreiche Gestaltung des digitalen Wandels" sind.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2018 08:39 ET (12:39 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.