Die Hauptversammlung der Commerzbank verabschiedet den scheidenden Aufsichtsratschef Klaus-Peter Müller mit viel Lob. Über die offenen Baustellen der Bank darf das nicht hinwegtäuschen.

So viel trautes Heim war selten. Schon zum zweiten Mal in Folge darf sich Commerzbank-Aufsichtsratschef Klaus-Peter Müller auf der Hauptversammlung über eine Tafel "Merci"-Schokolade freuen. Ein Kleinaktionär überreichte Müller den süßen Dank für dessen Jahre als Chefkontrolleur der Bank. Andere übermittelten schöne Grüße und bekannten sich als "Fan".

"Danke für alles Gute, was Sie gemacht haben. Das schlechte vergessen wir und wünschen alles Gute für weiteres Leben", nutzte eine Aktionärin ein kenianisches Sprichwort zum Dank.

Auch Vorstandschef Martin Zielke sparte nicht am Lob. "Die Bank mit ihrer besonderen Kultur trägt Ihre Handschrift", erklärt der Commerzbank-Chef. Und selbst kritische Aktionärsvertreter finden nur wohlwollende Worte für Müller, der nach zehn Jahren aus dem Aufsichtsrat der Commerzbank ausscheidet und durch den ehemaligen Risikovorstand der Bank, Stefan Schmittmann, ersetzt wird.

Ob des vielen Lobes gibt sich Müller geschmeichelt. "So viele Fans habe ich ja in den vergangenen Jahren nicht gehabt", sagt der intern KPM genannte Aufsichtsratschef. So spiegelt denn der Aktienkurs die plötzliche ...

