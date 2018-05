Wien - Um Anlegern im Niedrigzinsumfeld einen Fonds an die Hand zu geben, hat Antea den Antea Einkommen Global aufgelegt, so die Experten von "FONDS professionell".Mit dem neuen ausschüttungsorientierten Multi-Asset-Fonds wolle das Hamburger Fondshaus gleich zwei Kundengruppen bedienen, schreibe Antea in einer Pressemitteilung: "Der Bedarf an Finanzprodukten mit regelmäßiger Rendite setzt in Zeiten von Null- und Negativzinsen nicht nur private Anleger, sondern auch institutionelle Anleger wie etwa Stiftungen unter Druck." Denn Stiftungen würden regelmäßige Ausschüttungen benötigen, um ihren Stiftungszweck erfüllen zu können und viele Privatanleger würden Renditen brauchen, um wiederkehrende Ausgaben zu bestreiten und langfristig planen zu können.

