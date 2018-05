Wien - Der Vermögensverwalter Flossbach von Storch möchte seinen Namen bei Privatkunden bekannter machen, so die Experten von "FONDS professionell".Die Kölner Gesellschaft werde daher Mitte des Monats erneut eine Werbekampagne in Zeitungen und Magazinen, auf Internetseiten sowie im TV starten. In der Vergangenheit habe sie schon einmal Anzeigen in Zeitungen geschaltet. Die aktuellen Motive würden sich vor allem an wenig erfahrene Sparer und Finanzanfänger richten, deren Geld bislang größtenteils auf Bankkonten versauere, wie die Gesellschaft auf Anfrage von FONDS professionell ONLINE mitteile.

