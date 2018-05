Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Neun Tage vor der royalen Hochzeit von Prinz Harry und der US-Schauspielerin Meghan Markle nimmt die "drehscheibe" am Freitag, 11. Mai 2018, 12.10 Uhr, im ZDF das "Hochzeitsfieber" in den Blick und berichtet monothematisch "von Eheglück und Liebesleid". Denn nicht nur bei den Royals steht Heiraten hoch im Kurs: Rund 400 000 Paare geben sich jährlich in Deutschland das Ja-Wort.



Größte Herausforderung für den Hochzeitstag: die vielen unterschiedlichen Erwartungen unter einen Hut zu bekommen. Gaby und Jeff Lacey kennen sich aus mit unterschiedlichen Erwartungen und Kompromissen. Das Paar ist seit 46 Jahren verheiratet - und der Start ins Eheleben verlief eher holperig. Im Lauf der Jahre haben sie eine einfache Formel für eine erfolgreiche Partnerschaft gefunden: Respekt, Vertrauen, miteinander reden, gemeinsame Rituale. Die "drehscheibe" begleitet zudem ein junges lesbisches Paar in der Endphase der Hochzeitsvorbereitungen und geht der Frage nach, welche Bedeutung es für die beiden hat, dass sie dank der "Ehe für alle" jetzt auch "richtig" heiraten können.



Ein weiteres Thema der Sendung mit Moderatorin Babette von Kienlin: Trotz rückläufiger Zahlen wird immer noch gut jede dritte Ehe wieder geschieden. Lohnt sich ein Ehevertrag, und wie schließt man den rechtsgültig ab? Ist es sinnvoll, Gütertrennung zu vereinbaren? Wie kann man einen schmutzigen Rosenkrieg vermeiden?



Zur Einstimmung auf den 19. Mai 2018, an dem sich Prinz Harry und US-Schauspielerin Meghan Markle das Ja-Wort geben, erinnert "ZDF-History" am Sonntag, 13. Mai 2018, 23.25 Uhr, im ZDF an die großen "königlichen Hochzeiten". Am Dienstag, 15. Mai 2018, 20.15 Uhr, berichten in der "ZDFzeit"-Dokumentation "Harry und Meghan - Hochzeit bei den Windsors" Freunde und Weggefährten des Hochzeitspaares, wie sich Harry und Meghan kennenlernten und welche Pläne sie für die Zukunft haben. Wie sich Großbritannien auf die Hochzeit des Jahres vorbereitet, ist dort ebenfalls zu erfahren. Und am Hochzeitstag selbst, am Samstag, 19. Mai 2018, überträgt "ZDF Royal" ab 11.00 Uhr die Feierlichkeiten live aus London. Ein "Leute heute spezial" blickt ab 19.25 Uhr im ZDF auf den Hochzeitstag.



Pressemappe: ly.zdf.de/GjL/



Link zur ZDFmediathek: ly.zdf.de/L3H/



http://twitter.com/ZDFpresse



http://facebook.com/ZDF



http://heute.de



http://twitter.com/zdfheute



Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/drehscheibe



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121