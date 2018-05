Wer eine starke Aktie sucht, kann sich in den Hype-Bereichen umsehen. Netflix ist ein Wert, der in den vergangenen Monaten oftmals in den Medien kommuniziert wurde und nun auch an den Börsen den Durchmarsch nach oben zu schaffen scheint. Die Signale sind positiv, meinen die Analysten.

Charttechnisch ist nun sogar ein echtes Highlight gelungen. Der Wert hat ein neues Allzeithoch erreicht. Dies signalisiert, dass der seit Januar überaus starke charttechnische Aufwärtstrend in den kommenden ... (Moritz von Betzenstein)

