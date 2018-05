Frankfurt - Die internationalen Fluggesellschaften stossen nach Auffassung des Lufthansa-Chefs immer deutlicher an ihre Wachstumsgrenzen. Die Gesellschaften hätten zunehmend mit knappen Ressourcen etwa bei Personal, Ersatzteilen und Flugzeugen zu kämpfen, sagte Vorstandschef Carsten Spohr am Dienstag am Rande der Hauptversammlung des Unternehmens in Frankfurt. "Wir können nicht so stark wachsen, wie wir wollen." Der Lufthansa-Konzern hat seine Kapazitätsplanungen für das laufende Jahr bereits mehrfach zusammengestrichen.

Auch die Infrastruktur am Boden reiche nicht mehr aus, klagte der Lufthansa-Chef. Hart ins Gericht ging er mit dem Frankfurter Flughafen, dem grössten Drehkreuz des Konzerns. Hier genüge trotz höchster Preise die Qualität unter anderem bei den Personenkontrollen und den Umsteigezeiten nicht. Die Gespräche mit dem Betreiber Fraport kämen nicht schnell genug voran. So lange sich nichts ändere, verlagere der Lufthansa-Konzern sein Wachstum nach Zürich, München und Wien.

"Wir helfen der Fraport, ihre Qualitätsprobleme in den Griff zu bekommen, indem wir den Flughafen entlasten", sagte Spohr auf die entsprechende Frage eines Aktionärs. Der Flughafenbetreiber Fraport verwies erneut auf Anstrengungen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...