Prinzipiell ähneln sich externe Vergabe und interne Übernahme der Funktion einer Verantwortlichen Elektrofachkraft (VEFK). Während man bei der externen Vergabe die Vertragsgestaltung und hier insbesondere das Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen im Auge haben muss, ist bei der internen Übernahme allerdings auf die Eigentümlichkeiten des Arbeitsrechts zu achten.

Das Arbeitsrecht nährt sich nämlich aus mehreren Rechtsquellen, die teilweise in Summe, teilweise konkurrierend Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis haben. Neben den gesetzlichen Grundlagen und dem Arbeitsvertrag nach §?611?ff. BGB sind dies insbesondere Tarifvertrag und Betriebsvereinbarung, die kollektiv Sachverhalte regeln, von denen der Einzelne tangiert sein kann. Aber auch die Besonderheiten einer »betrieblichen Übung« und natürlich das aus dem Arbeitsvertrag abzuleitende Weisungs- oder Direktionsrecht des Arbeitgebers spielen eine Rolle. Es kommt daher im Rahmen der Übertragung der Aufgaben des VEFK darauf an, den möglichen Verlauf der Beziehung vorweg zu denken und für möglicherweise anstehende Probleme eine Lösung vorzusehen. Leider ist es allerdings der »(…) gewöhnliche Fehler der Menschen, bei gutem Wetter nicht an Sturm zu denken« (Niccolo Machiavelli).

Rechtzeitige Krisenvorsorge

Keine Beziehung ist völlig krisenfrei. Krisen sind zusammengeballte Probleme, die man einzeln vorher meist hätte lösen können, aber vernachlässigt hat. Irgendwann kommt immer ein Punkt, an dem es Meinungsverschiedenheiten gibt. Dass diese nicht zur Beendigung der Beziehung führen, ist Aufgabe einer klugen Krisenvorplanung, die sich in einer vorausschauenden und ausgewogenen Abfassung der Vereinbarungen äußern kann. Im Ernstfall kann man versuchen, die mutmaßlichen gegenseitigen Ansprüche durch Inanspruchnahme der staatlichen Zivil- bzw. Arbeitsgerichtsbarkeit durchzusetzen.

Diesen Schritt zu gehen, wird aber nicht jedermanns Sache sein. Die Parteien des Streits sollten sich hinterher noch in die Augen schauen können und vielleicht noch eine lange Zeit miteinander auskommen. Bei gerichtlichen Auseinandersetzungen gelten die bindenden Vorschriften der Zivilprozessordnung und des Arbeitsgerichtsgesetzes, insbesondere hinsichtlich des Gerichtsstandes, aus dem sich die örtliche Zuständigkeit des Gerichts ergibt. Zu beachten ist, dass außergerichtliche Schiedsverfahren, bei denen auch Gerichtsstandsvereinbarungen möglich wären, im Individualarbeitsrecht gemäß §§?4, 101 ArbGG nicht zulässig sind. Es ist also nicht möglich, sich mit Arbeitnehmern außergerichtlich im Wege eines privaten Schiedsgerichts auseinanderzusetzen. Umgekehrt kann dies der Arbeitnehmer in Richtung seines Arbeitgebers natürlich auch nicht.

Dem Arbeitnehmer bleiben natürlich vor dem Gang zu Gericht verschiedene innerbetriebliche Eskalationsmöglichkeiten, die jedoch am Ende immer arbeitgeberdominiert bleiben. So könnte sich ein Arbeitnehmer, der sich benachteiligt fühlt, nach §?13 AGG bei einer - vom Arbeitgeber bestimmten - zuständigen Stelle beschweren. Hierbei sind allerdings Benachteiligungen ausgeschlossen, die nicht auf einem in §?1 AGG genannten Grund beruhen. Wird also der Arbeitnehmer aufgrund der Ausübung einer bestimmten Funktion oder aus rein unsachlichen Gründen, ohne dass der Schutzzweck des AGG berührt wird, benachteiligt, so ist §?13 AGG nicht einschlägig. Hier wären Beschwerden nach §§?84, 85 BetrVG bei Arbeitgeber bzw. Betriebsrat - sofern ein solcher besteht - möglich.

Weisungsfreiheit versus Weisungsrecht

Mit der vorzusehenden Weisungsfreistellung wäre nun gleich der erste Kollisionsfall angesprochen. Basierend auf dem Arbeitsvertrag und konkretisiert in §106 Abs. 1 Gewerbeordnung kann der Arbeitgeber Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung nach billigem Ermessen näher bestimmen. Über billiges Ermessen lässt sich trefflich philosophieren. Übereinstimmend lässt sich feststellen, dass die Leistungsbestimmung nach billigem Ermessen eine umfangreiche und allseitige Interessensabwägung voraussetzt. Um den ehemaligen Bundesarbeitsrichter Schmitz-Scholemann zu zitieren: »Bei der Interessensabwägung ist alles zu berücksichtigen, außer dem Wetter.« Ob dies bei jeder Weisung in der Praxis erfolgt sei dahingestellt.

Nun soll die VEFK ihre Entscheidungen weisungsfrei, das heißt unbeeinflusst von außerhalb der Elektrosicherheit belegenen Interessen treffen können - so zumindest Abschnitt 6 der DIN VDE 1000-10:2009-10. Allerdings ist die VDE-Bestimmung keine gesetzliche Regelung, auf die man sich im Ernstfall berufen könnte. Ich würde behaupten, diese VDE-Bestimmung ist noch nicht einmal eine anerkannte Regel der Technik. Die VDE 1000-10 kann, soweit sie sich mit der DGUV-Vorschrift 3?/?4 sowie der damit für verbindlich erklärten DIN VDE 0105-100 deckt, Anwendung beanspruchen. Darüber hinaus ist sie aber nur ein Organisationsvorschlag. Die weitere Betrachtungen zur Geltung privatrechtlicher Regeln ...

