Seit dem 19. März ist die Aktie von Covestro offizielles Mitglied im Dax. Den Aktionären hat das bislang noch nichts gebracht. Mit einem Minus von rund sechs Prozent hat sich die Aktie seitdem wesentlich schlechter entwickelt als der Index selbst. Der konnte in diesem Zeitraum ein Plus von immerhin fünf Prozent generieren. In den Monaten vor der Dax-Aufnahme war der Covestro-Aktie noch eine deutliche Outperformance gelungen, was auch ein Grund für den zu diesem frühen Zeitpunkt überraschenden Indexaufstieg war. Neben den - in diesen Fällen fast schon obligatorischen - Gewinnmitnahmen einiger Marktteilnehmer dürfte es noch einen ganz speziellen Grund für die jüngste relative Schwäche der Bayer-Tochter gegeben haben. Der Mutterkonzern besaß bis vor kurzem nämlich noch ein Aktienpaket von Covestro. Und es galt als offenes Geheimnis, dass Bayer seinen restlichen Anteil im Vorfeld der rund 60 Milliarden Dollar schweren Monsanto-Übernahme zu Geld machen würde. Genau das ist zum Ende der vergangenen Woche passiert. Bei hoher Nachfrage wurden rund 28,8 Millionen Aktien zu einem Kurs von 75,50 Euro an Großinvestoren verkauft, was Bayer eine Einnahme ...

