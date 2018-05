ROUNDUP 2: Commerzbank sieht sich auf gutem Weg zu Gewinnplus und Dividende 2018

FRANKFURT - Die Commerzbank sieht sich nach einem aus ihrer Sicht guten Jahresstart auf Kurs zu einem Gewinnplus 2018. "Wir haben unseren Wachstumskurs auch im ersten Quartal fortgesetzt", sagte Konzernchef Martin Zielke bei der Hauptversammlung des teilverstaatlichten Dax -Konzerns am Dienstag in Frankfurt. "Wie geplant konnten wir unsere Kundenbasis weiter ausbauen - sowohl im Privat- als auch im Firmenkundengeschäft."

ROUNDUP: Beiersdorf dank Luxuskosmetik und Tesa im Aufwind

HAMBURG - Beim Konsumgüterkonzern Beiersdorf stehen die Zeichen zum Jahresauftakt auf Wachstum. Unerwartet starke Geschäfte bei der Klebstofftochter Tesa und ein Aufwind in der Luxuskosmetik verliehen der Nivea-Mutter in den ersten drei Monaten Schub. Aus eigener Kraft wuchs Beiersdorf um 6,5 Prozent und damit stärker als der Markt, wie der Konzern am Dienstag in Hamburg mitteilte. Die Aktie schoss daraufhin an die Spitze des Dax und gewann in einem schwächeren Gesamtmarkt zuletzt 2,5 Prozent auf 96,88 Euro.

VW-Tochter Audi stoppt Auslieferung von A6- und A7-Modellen

INGOLSTADT - Audi hat dem Kraftfahrtbundesamt nach eigenen Angaben "Auffälligkeiten" bei der Dieselmotorsoftware von 60 000 Audi A6 und A7 gemeldet und die Auslieferung gestoppt. Vorstandschef Rupert Stadler sagte am Dienstag in Ingolstadt, sein Unternehmen untersuche systematisch alle Motoren. Der jüngste Fund sei vergangene Woche an das KBA in Flensburg gemeldet worden.

ROUNDUP 2: Evonik bestätigt nach Gewinnsprung Jahresziele - Anleger machen Kasse

ESSEN - Der Spezialchemiekonzern Evonik sieht sich nach Zuwächsen im ersten Quartal auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Umsatz und operatives Ergebnis sollen steigen.

ROUNDUP 2: Siemens behält Görlitz - Standort Offenbach wird aufgegeben

MÜNCHEN/GÖRLITZ - Nach zähem Ringen hat sich der Elektrokonzern Siemens mit Arbeitnehmervertretern auf Eckpunkte für die geplanten Einschnitte in der Kraftwerkssparte geeinigt. Die umstrittene Schließung des Siemens-Standortes im sächsischen Görlitz ist endgültig vom Tisch. Dagegen soll der Standort in Offenbach "perspektivisch" aufgegeben werden, die Mitarbeiter sollen aber zum Teil im Rhein-Main-Gebiet verbleiben, wie Siemens am Dienstag in München mitteilte. Für den Standort Leipzig, der wie Görlitz und Offenbach von der Schließung bedroht war, werde nun auch ein Verkauf geprüft.

ROUNDUP/Lufthansa-Chef: Airlines stoßen an Wachstumsgrenzen

FRANKFURT - Die internationalen Fluggesellschaften stoßen nach Auffassung des Lufthansa-Chefs immer deutlicher an ihre Wachstumsgrenzen. Die Gesellschaften hätten zunehmend mit knappen Ressourcen etwa bei Personal, Ersatzteilen und Flugzeugen zu kämpfen, sagte Vorstandschef Carsten Spohr am Dienstag am Rande der Hauptversammlung des Unternehmens in Frankfurt. "Wir können nicht so stark wachsen, wie wir wollen." Der Lufthansa-Konzern hat seine Kapazitätsplanungen für das laufende Jahr bereits mehrfach zusammengestrichen.

Uniper droht auf der Hauptversammlung Ärger mit Hedgefonds Elliott wegen Fortum

DÜSSELDORF - Dem Kraftwerksbetreiber Uniper droht auf der Hauptversammlung Anfang Juni Ärger wegen des Verhaltens des Managements im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot der finnischen Fortum . Der aktivistische Hedgefonds Elliott hat einen Antrag über die Bestellung eines Sonderprüfers gestellt, sagte Unternehmenschef Klaus Schäfer in einer Telefonkonferenz am Dienstag in Düsseldorf. Dieser solle mögliche Pflichtwidrigkeiten und Verstöße der Vorstandsmitglieder gegen das Gesetz ermitteln und gegebenenfalls Schadenersatzansprüche feststellen.

ROUNDUP: LEG bleibt trotz Ergebnisrückgang zuversichtlich für 2018 - Aktie fällt

DÜSSELDORF - Beim Immobilienkonzern LEG haben zum Jahresbeginn höhere Instandhaltungskosten auf die Bilanz gedrückt. Auch konnte das Unternehmen die Mieten noch nicht so stark anheben wie für das Gesamtjahr geplant. "Wir sind mit dem ersten Quartal zufrieden", sagte Unternehmenschef Thomas Hegel am Dienstag bei der Vorlage der Quartalszahlen in Düsseldorf. Insgesamt liege LEG auf Kurs, die Jahresziele zu erreichen. Hegel kündigte an, die Aktionäre zukünftig stärker am Gewinn zu beteiligen.

Weitere Meldungen

-Continental mit Gewinnrückgang wegen starkem Euro

-Eon gewinnt mehr Kunden

-Pflanzenschutz- und Düngeindustrie in Deutschland verzeichnet maue Geschäfte

-Weniger Unwetter - Sparkassenversicherung verdoppelt Ergebnis

-ROUNDUP: EnBW treibt Konzernumbau weg von konventioneller Energie voran

-Kreise: Qualcomm will sich aus Server-Geschäft zurückziehen

-Schaeffler bekommt starken Euro zu spüren - Autozuliefersparte mit Preisdruck

-ROUNDUP: Kalter Winter drückt bei LafargeHolcim auf den Gewinn

-Erste Schlichtungsrunde für Bautarife ergebnislos vertagt

-Würth mit neuen Bestmarken bei Umsatz und Ergebnis

-Studie: Lebensversicherer krisenfester

-Ostdeutscher Energieversorger enviaM steigert Gewinn

-Ärztepräsident für mehr Online-Behandlungen 'mit Augenmaß'

-Ärzte fordern härtere Strafen für Gewalt gegen Mediziner

-'WSJ': Toshiba prüft Alternativen zum geplanten Verkauf der Speicherchipsparte

-Presse: Walmart steht kurz vor Einstieg beim indischen Online-Händler Flipkart

-Entwicklerkonferenz Google I/O beginnt

-CDU/CSU-Fraktionschefs für mehr Wohnungsbau und Werteklassen

-HeidelbergDruck mit Umsatz- und Gewinnrückgang - Umbau läuft aber nach Plan

-Kassen für mehr Online-Behandlungen als ergänzendes Angebot

-Spahn verteidigt Pläne für mehr Ärzte-Sprechstunden

-Munich Re verdient deutlich mehr - Mehr Optimismus für Kerngeschäft

-ROUNDUP: Axel Springer sieht sich auf Kurs zu Jahreszielen - Aktie unter Druck

-Wohnungs- und Autosuchende bringen Scout24 mehr Geld ein

-Verbraucherschützer: Neue Klagerechte in Praxis simpel gestalten

-Lufthansa-Chef hat auf Hauptversammlung kaum Gegenwind zu erwarten

-Kreise: Comcast verstärkt Vorbereitungen für Fox-Gebot - Konkurrenz für Disney?

-Online-Behandlungen und mehr Sprechzeiten Themen beim Ärztetag

-Hohe Rohstoffkosten und Euro-Aufwertung bremsen Symrise

-Lufthansa-Chef: Airlines werden nicht mehr so schnell wachsen

-ROUNDUP/Neue Masche bei Telefonabzocke: Täter hacken sich in Router

-Lufthansa-Chef: Frankfurter Fraport-Flughafen zu teuer und nicht gut genug

-Adecco wächst im ersten Quartal organisch um 6 Prozent

-Intesa Sanpaolo startet mit Gewinnsprung ins Jahr

-Geschäfte beim insolventen Modelabel Bench laufen weiter

-K+S-Konkurrent Nutrien hebt trotz schwachem Auftaktquartal die Jahresprognose an

-Beiersdorf bekommt Rückenwind von Tesa - Euro bremst aber

-ROUNDUP: Rabatte und Investitionen drücken Zalando in die roten Zahlen

-Bundesgerichtshof prüft Klausel bei Darlehen mit variablem Zinssatz

-Rocket Internet verkauft Onlinehändler Daraz an Alibaba

-Rabatte und Personalkosten ziehen Modekette Adler ins Minus

-Bundesnetzagentur: Aufspaltung von Innogy kein Grund zur Sorge

-Deutsche Post sieht sich trotz durchwachsenem Jahresstart auf Kurs

-Erfindergeist ist süddeutsch - Die Hochburgen der Patentanmeldungen

-ROUNDUP: Rechnungshof warnt vor Pensionslast beim Bayerischen Rundfunk

-Maschinenbauer Manz stabilisiert sich weiter

-Deutschland liefert weiter U-Boot-Teile an die Türkei

-Takeda kommt bei Shire zum Zuge

-ROUNDUP: Geringe Schäden machen Munich Re etwas optimistischer - Aktie im Minus

-ROUNDUP: Symrise bleibt nach durchwachsenem Jahresstart optimistisch

-ROUNDUP: Deutsche Post erwischt schwachen Jahresstart - Aktienkurs unter Druck

-Umweltministerin Schulze für Matthias Platzeck in Kohlekommission

-Recyclingwirtschaft sieht Plastiksteuer kritisch°

