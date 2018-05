Die britische Investmentbank HSBC hat die Aktie der Credit Suisse nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Franken belassen. Die Vermögensverwaltungen (WM) von Credit Suisse und UBS seien im ersten Quartal gegensätzlich verlaufen, was vor allem an Unterschieden bei den IT-Ausgaben gelegen habe, schrieb Analyst Alevizos Alevizakos in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu den beiden Bankaktien. Bei der Credit Suisse seien die Investoren begeistert gewesen über die gesteigerten Margen in der Sparte WM sowie über den starken Nettozufluss frischer Gelder und die strenge Kostenkontrolle./ck/mis Datum der Analyse: 08.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0144 2018-05-08/15:20

ISIN: CH0012138530