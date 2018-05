München (ots) - Fünf Reisen an den Nil hat Studiosus bereits im Programm. Jetzt ist aufgrund guter Nachfrage eine weitere hinzugekommen: "Ägypten: von Alexandria bis Abu Simbel" heißt die neue kultimer-Reise. Sie verspricht in zwölf Tagen ein umfassendes Ägypten-Erlebnis - Nilkreuzfahrt von Luxor bis nach Assuan inklusive. Neben den Pyramiden von Gizeh, dem Tal der Könige und den Tempeln von Abu Simbel entdecken die Studiosus-Gäste dabei mit ihrem Reiseleiter auch Orte im Norden des Landes, die abseits der gängigen Ägypten-Routen liegen. Etwa die Bibliotheca Alexandrina in Alexandria, deren avantgardistischen Neubau die UNESCO förderte. Oder die Hafenstadt Raschid im Nil-Delta. Vor rund 200 Jahren wurde hier der "Stein von Rosetta" gefunden, der die Entzifferung der Hieroglyphenschrift erst möglich machte.



Die zwölftägige kultimer-Reise ist inklusive Flügen, Transfers, Übernachtungen mit Halbpension in Fünf-Sterne-Hotels, viertägiger Nilkreuzfahrt auf einem Fünf-Sterne-Schiff inklusive Vollpension und der speziell qualifizierten Studiosus-Reiseleitung ab 2635 Euro pro Person buchbar. Internet: www.studiosus.com/33A2



Mehr Informationen zu diesen und allen anderen Ägypten-Reisen gibt es in Reisebüros oder im Studiosus Service-Center unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 - 2402 2402 (aus D, A und CH). Internet: www.studiosus.com/ägypten



Der kultimer von Studiosus



Kurz, konzentriert, kulturorientiert: Der kultimer-Katalog von Studiosus erscheint sechsmal im Jahr mit jeweils rund 50 Kulturtrips weltweit. Er bietet Kurzreisen zu herausragenden Events mit einem Rahmenprogramm, das von einem speziell qualifizierten Studiosus-Reiseleiter begleitet wird. Das kultimer-Angebot ist eine Mischung aus Kurztrips zu Konzerten, Ausstellungen und Theateraufführungen in aller Welt. Zur Wahl stehen aber auch zahlreiche Reisespecials zu den Themen Flora, Fauna und Kulinarik. Charakteristisch für alle kultimer-Reisen ist das Rundum-Sorglos-Leistungspaket: Die perfekte Organisation inklusive Eintrittskarten, Rahmenprogramm und Studiosus-Reiseleitung. Ein weiteres Plus: Viele kultimer-Angebote sind auch als individuelles Paket aus Hotel, Event und Anreise buchbar. Internet: www.kultimer.com



