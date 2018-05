Die Zahl der Straftaten ist so niedrig wie seit 1992 nicht mehr. Viel zu tun gebe es dennoch, stellt Bundesinnenminister Horst Seehofer klar.

Die niedrigste Zahl bei Straftaten seit 1992 ist nach den Worten von Bundesinnenminister Horst Seehofer kein Grund zur Entwarnung. "Deutschland ist sicherer geworden", sagte der CSU-Politiker am Dienstag bei der Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik für das Jahr 2017. Es bleibe jedoch viel zu tun für alle Beteiligten von Bund und Ländern.

Seehofer kündigte an, er wolle die Videoüberwachung an Brennpunkten ausbauen, das Förderprogramm für Schutzvorkehrungen gegen Wohnungseinbrüche ausweiten und neue Befugnisse für die Polizei in der digitalen Welt schaffen. Noch immer gebe es rechtsfreie Räume in Deutschland, in denen nicht das Notwendige und Mögliche für die Sicherheit getan werde, bemängelte er.

Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 9,6 Prozent weniger Straftaten registriert - 5,76 Millionen Delikte waren es insgesamt. Als ein Grund für den Rückgang gilt, dass wegen der geringeren Zuwanderung weniger ausländerspezifische Vergehen wie illegale Einreisen und unerlaubte Grenzübertritte registriert wurden. Seehofer sagte, die Erfolge etwa bei Einbrüchen, Gewaltkriminalität und Diebstahl würden durch den Rückgang bei ...

