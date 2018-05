Der Staatskonzern stellt Tausende neue Mitarbeiter ein. Martin Seiler, neuer Personalchef der Bahn, will "im Zweifel einen mehr" einstellen .

Die Deutsche Bahn hat in diesem Jahr bereits 10.000 neue Mitarbeiter eingestellt, 6000 davon sind schon an Bord. Das berichtete Personalvorstand Martin Seiler am Dienstag in Berlin. Der Schienenkonzern will 2018 rund 19.000 neue Mitarbeiter einstellen, ein Rekord. 2000 davon werden laut Seiler für neu geschaffene Stellen gesucht.

In den kommenden zehn Jahren wird die Hälfte der Gesamtbelegschaft von rund 200.000 Eisenbahnern in Deutschland in den Ruhestand gehen. Gesucht werden derzeit laut Seiler vor allem Lokomotivführer, Gleisbauer und IT-Fachleute.

Um den enormen Personalbedarf auch in den kommenden Jahren decken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...