=== *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 1Q, Zürich 06:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 1Q, Zaandam *** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 2Q, München *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Bonn *** 07:00 DE/Heidelbergcement AG, Ergebnis 1Q (10:00 HV), Heidelberg *** 07:00 DE/Brenntag AG, Ergebnis 1Q, Essen *** 07:00 DE/Tui AG, Ergebnis 2Q (09:45 PK in Hamburg), Hannover *** 07:00 DE/United Internet AG, Ergebnis 1Q, Montabaur *** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 1Q, Niestetal *** 07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 1Q (09:30 Telefonkonferenz), Wiesbaden 07:00 DE/Norma Group SE, ausführliches Ergebnis 1Q, Maintal 07:00 DE/1&1 Drillisch AG, Ergebnis 1Q, Maintal 07:00 DE/Windeln.de SE, Ergebnis 1Q, Grünwald 07:00 DE/Evotec AG, Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz), Hamburg 07:00 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 1Q, Stuttgart *** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev NV, Ergebnis 1Q, Leuwen *** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 1Q, Amsterdam *** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q (10:30 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 07:30 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Jena 07:30 DE/Bechtle AG, Ergebnis 1Q, Neckarsulm 07:30 DE/SLM Solutions Group AG, Ergebnis 1Q, Lübeck 07:30 DE/Medigene AG, Ergebnis 1Q, Martinsried 07:30 DE/Delivery Hero AG, Umsatz 1Q, Berlin 07:30 DE/Dialog Semiconductor plc, Ergebnis 1Q (10:30 Telefonkonferenz), Kirchheim/Teck 07:30 DE/OHB SE, Ergebnis 1Q, Bremen 07:30 DE/Edag Engineering Group AG, Ergebnis 1Q, Wiesbaden 07:30 LU/SAF-Holland SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg *** 08:00 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 1Q (08:15 Telefonkonferenz), Unterföhring 08:00 DE/PNE Wind AG, Ergebnis 1Q, Cuxhaven 08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 3Q, Zörbig *** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1Q, Wien *** 08:00 GB/Imperial Brands plc (ehemals Imperial Tobacco Group), Ergebnis 1H, Bristol *** 08:00 JP/Toyota Motor Corp, Jahresergebnis, Toyota City 08:30 DE/Va-Q-Tec AG, Ergebnis 1Q, Würzburg 08:30 DE/Baywa AG, Ergebnis 1Q, München *** 08:45 FR/Industrieproduktion März PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +1,2% gg Vm *** 09:20 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:00 DE/Eon SE, HV, Essen *** 10:00 DE/Vonovia SE, HV, Bochum *** 10:00 DE/Allianz SE, HV - 2017 wurden im Rahmen der HV um 08:40 Eckdaten zum 1Q veröffentlicht, München 10:00 DE/secunet Security Networks AG, HV, Essen 10:00 DE/Voltabox AG, HV, Delbrück 10:00 DE/Vossloh AG, HV, Düsseldorf 10:00 DE/Audi AG, HV, Ingolstadt 10:00 DE/Wacker Chemie AG, HV, München 10:00 DE/Rational AG, HV, Augsburg 10:00 DE/Kion Group AG, HV, Frankfurt *** 10:30 DE/Adidas AG, HV, Fürth *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), HV, Würzburg 11:00 DE/Dürr AG, HV, Bietigheim-Bissingen 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1,5 Mrd EUR 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 IT/Enel SpA, Ergebnis 1Q, Rom *** 14:30 US/Erzeugerpreise April PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 15:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, PK zum Ergebnis der Steuerschätzung, Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) 17:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Statements vor Treffen mit Kosovos Staatspräsidenten Thaci, Berlin 17:35 FR/Electricite de France SA (EDF), Umsatz 1Q, Paris 19:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Statements vor Treffen mit den Mitgliedern des Staatspräsidiums von Bosnien- Herzegowina, Izetbegovic, Ivanic und Covic, Berlin 19:15 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2018 stimmberechtigt im FOMC) beim World Affairs Council, Jacksonville - DE/Nfon AG, Ende der Zeichnungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis / verschoben vom 8. Mai) - RU/Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Russland geschlossen ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2018 09:01 ET (13:01 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.