US-Präsident Trump will am Abend seine Entscheidung zum Atomabkommen mit dem Iran bekanntgeben. Sollte er dabei ausgesetzte Sanktionen wieder in Kraft setzen, hätte das auch Konsequenzen für deutsche Unternehmen.

Am Dienstag könnte Donald Trump eine der weitreichendsten Entscheidungen seiner bisherigen Amtszeit treffen. Der US-Präsident will bekanntgeben, wie er sich die Zukunft des 2015 geschlossenen Atomabkommens mit dem Iran vorstellt. Die Regelung verpflichtet die internationale Gemeinschaft, auf Sanktionen gegen den Iran zu verzichten. Im Gegenzug soll das Land weitgehend die Anreicherung von Uran unterlassen, so dass die Herstellung von waffenfähigem Nuklearmaterial ausgeschlossen ist.

Die Europäer und auch Russland wollen unter allen Umständen an dem Deal festhalten. "Wir befürchten, dass ein Scheitern dazu führt, dass es Eskalationen gibt und wir in die Zeit von vor 2013 zurückfallen werden", sagte Deutschlands Außenminister Heiko Maas bei einem Treffen mit seinem französischen Kollegen Jean-Yves Le Drian in Berlin.

Das Abkommen hat aus mehreren Gründen eine große Bedeutung für Deutschland. Zum einen war der Abschluss des Abkommens nicht zuletzt ein Glanzstück deutscher Diplomatie, das viel Arbeit, Kraft und Zeit gekostet hat. 13 Jahre wurde mit dem Iran verhandelt. Mit am Tisch saßen nicht nur die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats - USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich - sondern eben auch Deutschland. Der heutige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der den Kompromiss 2015 als Außenminister mit aushandelte, sprach damals von einem "historischen Erfolg der Diplomatie". Es war nicht nur für ihn persönlich der größte Erfolg seiner Amtszeit, sondern auch einer der größten diplomatischen Erfolge, an dem Deutschland seit der Wiedervereinigung 1990 mitgewirkt hat.

Zudem fürchten Experten eine Kettenreaktion der atomaren Aufrüstung, die auch Europa bedrohen würde, wenn das Atomabkommen scheitert. Der Iran könnte dann sein Atomprogramm wieder in Gang setzen und damit auch Saudi-Arabien - neben Israel der mächtigste Gegner des Iran im Nahen Osten - animieren, nach der Bombe zu greifen. Israel hat sie mutmaßlich schon, auch wenn die Regierung das nicht offiziell einräumt. Die nukleare Abschreckung erlebt ohnehin schon seit einigen Jahren eine Renaissance. Alle Atommächte investieren in die Modernisierung ihrer Waffen. Alleine die Ausgaben der USA werden für die nächsten zehn Jahre auf 400 Milliarden US-Dollar (336 Milliarden Euro) geschätzt.

Deutsche Wirtschaft alarmiert

Für Deutschland ist die Sorge um das Atomabkommen darüber hinaus nicht nur politischer Natur. Auch wirtschaftlich wäre Trumps Absage problematisch. "Viele Betriebe treibt die Sorge, durch ihren Handel mit dem Iran das US-Geschäft zu riskieren", hieß es jüngst in einer Studie des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK). Trumps Warnung, die Aussetzung vieler Strafmaßnahmen gegen den Iran nicht zu verlängern, stehe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...