IRW-PRESS: Cobalt 27 Capital Corp.: Cobalt 27 präsentiert bei America Merrill Lynch 2018 Global Metals, Mining and Steel Conference

Toronto (Ontario), 8. Mai 2018. Cobalt 27 Capital Corp. (Cobalt 27 oder das Unternehmen) (TSX-V: KBLT, FRA: 27O), ein Mineralunternehmen, das direkten Zugang zu Kobalt, einem festen Bestandteil von Schlüsseltechnologien für Elektrofahrzeuge und Energiespeichersysteme, bietet, meldete heute seine Teilnahme an den folgenden Konferenzen:

- America Merrill Lynch 2018 Global Metals, Mining and Steel Conference

Chairman und CEO Anthony Milewski wird am Dienstag, dem 15. Mai, 15:30 Uhr (EDT), am Forum The Impact of EV to Metals Demand teilnehmen sowie am Mittwoch, dem 16. Mai, 16:20 Uhr (EDT), bei der Bank of America Merrill Lynch 2018 Global Metals, Mining and Steel Conference, die von 15. bis 17. Mai in Miami (Florida) stattfindet, präsentieren.

- Cobalt Institute Annual Conference

Cobalt 27, ein Mitglied des Cobalt Institute, wird an der 2018 Cobalt Institute Annual Conference teilnehmen, die am 23. und 24. Mai in Las Vegas (Nevada) stattfinden wird. Als führender Kobalthandelsverband, zu dessen Mitgliedern die größten Auto- und Lithium-Ionen-Batterie-Hersteller und -Lieferanten zählen, fördert das Cobalt Institute die verantwortungsbewusste Beschaffung und Verwendung von Kobalt in allen Formen. Das Management von Cobalt 27 wird bei der Konferenz zahlreiche One-on-One Meetings abhalten. Interessierte Mitglieder werden ersucht, das Unternehmen zu kontaktieren, um ein Treffen zu vereinbaren.

- Metal Bulletins 6th International Nickel Conference

President und COO Justin Cochrane wird am Donnerstag, dem 31. Mai, 16:45 Uhr (EDT), bei der Metal Bulletins 6thInternational Nickel Conference, die am 31. Mai und 1. Juni 2018 in Toronto (Ontario) stattfinden wird, eine Präsentation mit dem Titel Supplying the EV battery market: Will cobalt supply meet growing demand? abhalten.

Über Cobalt 27 Capital Corp.

Cobalt 27 Capital Corp. ist ein Mineralunternehmen, das direkten Zugang zu Kobalt als festen Bestandteil von Schlüsseltechnologien der Elektrofahrzeug- und Batteriespeichermärkte bietet. Das Unternehmen besitzt über 2.980 Millionen Tonnen an physischem Kobalt und verwaltet ein Portfolio von acht Lizenzgebühren (Royalties). Das Unternehmen beabsichtigt, weiterhin in ein auf Kobalt fokussiertes Portfolio an Streams, Lizenzgebühren und direkten Beteiligungen an kobalthaltigen Mineralkonzessionsgebieten zu investieren, während es seine physischen Kobaltaktiva potenziell erweitert, wenn sich die Möglichkeit dazu bietet.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.co27.com oder über:

Betty Joy LeBlanc, BA, MBA

Director, Corporate Communications

+1-604-828-0999

info@co27.com

TSX Venture: KBLT

FRA: 27O

