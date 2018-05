Die Commerzbank sieht sich nach Zuwächsen im ersten Quartal auf Kurs und verspricht den Aktionären ein Ende der jahrelangen Durststrecke. "Den Gewinn wollen wir dieses Jahr steigern. Und wir streben an, für das Geschäftsjahr 2018 wieder eine Dividende zu zahlen", sagte Konzernchef Martin Zielke am Dienstag auf der Hauptversammlung in Frankfurt.

