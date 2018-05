Lange Zeit war die Aktie der MorphoSys AG, die einst am Neuen Markt dadurch berühmt wurde, dass ein bekannter "Börsenguru" sie mit einem Kursziel von "Dausend Euro" versehen hatte, mein Favorit unter den deutschen Biotechs. Zwischenzeitlich switchte ich dann jedoch mal zur Aktie des Hamburger Konkurrenten Evotec, was sich als richtig erwies. Seit einigen Monaten bezeichne ich jedoch die MorphoSys Aktie wieder als meine Nr. 1 - und das bleibt zunächst auch so!

Management hält das Unternehmen ... (Sascha Huber)

