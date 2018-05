Pullach - Der DWS Concept DJE Alpha Renten Global (ISIN LU0087412390/ WKN 974515) feiert Ende April dieses Jahres sein 20-jähriges Bestehen, so die DJE Kapital AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Mischfonds wurde am 30. April 1998 von der damaligen Franken-Invest aufgelegt, die 2002 auf die DWS Investment GmbH verschmolzen wurde. Seit Auflage ist Dr. Jens Ehrhardt, Vorstandsvorsitzender und Gründer der DJE Kapital AG, für den Fonds verantwortlich. Michael Schorpp, Anleihenspezialist bei der DJE Kapital AG, ist seit 2014 mitverantwortlich. Über die letzten zwei Jahrzehnte erwirtschaftete der Fonds eine Wertentwicklung von 142,19 Prozent (Stand: 03.05.2018). Die jährliche Rendite des DWS Concept DJE Alpha Renten Global beträgt 4,52 Prozent (Stand: 03.05.2018).

