Der amerikanische Technologiekonzern j2 Global Inc. (ISIN: US48123V1026, NYSE: JCOM) wird am 1. Juni 2018 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,415 US-Dollar ausschütten. Dies entspricht einer Erhöhung um 2,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Es ist die 27. vierteljährliche Dividendenanhebung in Folge seit der ersten Dividendenzahlung im September 2011. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 1,66 US-Dollar ausgeschüttet. Damit liegt die derzeitige ...

