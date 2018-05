Mit der EU-Wettbewerbskommissarin hat sich der Bundeswirtschaftsminister auf die Regelung der EEG-Umlagezahlung bei neuen und bestehenden KWK-Anlagen verständigt. Sie soll rückwirkend zum 1. Januar 2018 in Kraft gesetzt werden, womit die Reduzierung auf 40 Prozent weitgehend erhalten bleibt.Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat sich in Berlin mit der EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager getroffen. Es sei dabei um verschiedene aktuelle wettbewerbspolitische und -rechtliche Themen gegangen, teilte sein Ministerium am Dienstag mit. Eine Grundsatzeinigung sei dabei in der Frage ...

