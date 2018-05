Die NordLB hat Symrise nach Zahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel von 70 auf 69 Euro gesenkt. Der Aromenhersteller habe im ersten Quartal mit seinem organischen Wachstum überzeugt, aber die Ergebnisse hätten neben dem negativen Währungseinfluss auch unter gestiegenen Rohstoffkosten gelitten, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Strauß nahm seine Schätzungen leicht zurück. Das Kurspotenzial erscheine weitgehend ausgereizt. Zudem sei das alte Kursziel in relativ kurzer Zeit bereits erreicht worden./ajx/tih Datum der Analyse: 08.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0153 2018-05-08/16:05

ISIN: DE000SYM9999