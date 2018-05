Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für die Continental-Aktien nach endgültigen Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 267 Euro belassen. Der Umsatz in der Autozuliefersparte habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Erlöse im Reifengeschäft aber hätten die Markterwartung leicht verfehlt./la/tih Datum der Analyse: 08.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0154 2018-05-08/16:06

ISIN: DE0005439004