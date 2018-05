Polyflex Products (PFP), ein in den USA ansässiger Hersteller von Spezialpackmaterial, verwendet die abriebfesten TPU-Typen Irogran und Avalon von Huntsman, um die Leistungsfähigkeit und Beständigkeit seiner kundenspezifischen Wannen, Container, Körbe und Regale zu verbessern. Der Umstieg auf TPU machte es PFP möglich, eine gute Haltbarkeit seines Packmaterials zu gewährleisten, die in der Regel rund fünf Jahre beträgt. Außerdem wurden hierdurch durch unsachgemäße Verwendung verursachte Packmaterialschäden reduziert. Das Packmaterial wird eingesetzt, um Waren beim Transport zu stabilisieren. In seiner grundlegendsten Form füllt es Versandbehälter aus und sichert Kartons und Kisten gegen Verrutschen. PFP arbeitet am technisch ausgerichteten Ende des Packmaterialspektrums und produziert komplexe Verpackungssysteme, die auf spezifische Waren zugeschnitten sind. Für die Automobilindustrie gehören hierzu maßgeschneiderte Lösungen, die für einen sicheren Halt transportierter Motoren, Schaltgetriebe, Achsen, Windschutzscheiben und Karosserieteile sorgen und sie hierdurch vor Bruchschäden und anderen Beschädigungen schützen, die beim Lkw-, Schienen- und Schiffstransport auftreten können.

Von PP zu TPU

PFP stellt bereits seit vielen Jahren kundenspezifisches Packmaterial für Automobilerstausrüster her. Das Unternehmen produziert Kunststoff- und Gummiteile, die in Verbindung mit Metallgestellen eingesetzt werden, welche beim Straßen-, Schienen- und Schiffstransport in Containern verwendet werden. ...

