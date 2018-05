Von Benoit Faucon und Sarah Kent

TEHERAN (Dow Jones)--Wenn US-Präsident Donald Trump am Dienstag entscheidet, ob die USA weiter das Atomabkommen mit dem Iran unterstützen, werden vor allem europäische Unternehmen genau hinhören. Als die Sanktionen gegen den Iran 2015 mit Inkrafttreten des Abkommens endeten, kehrten sie deutlich schneller als ihre amerikanischen Wettbewerber an den iranischen Markt zurück. Jetzt stehen ihre ehrgeizigen Investitionspläne jedoch auf dem Spiel.

Zwar dürften europäische Regierungen das Abkommen weiterhin einhalten. Neue US-Sanktionen würden jedoch auch europäische Konzerne betreffen, wenn diese in den USA Geschäfte machen oder US-Dollar und amerikanische Banken für ihre Transaktionen nutzen.

Der französische Ölriese Total zum Beispiel hofft, auch dann noch den eine Milliarde Dollar schweren Auftrag für die Erschließung eines Gasfeldes im Iran zu erhalten, wenn neue US-Sanktionen in Kraft treten sollten. Total argumentiert, dass man den Vertrag dafür unterschrieben hatte, als weder die USA noch Europa Sanktionen gegen das Land erhoben hatten.

Außerdem habe man den Auftrag streng von jeglichem US-Geschäft abgeschottet. So werde bei dem Projekt zum Beispiel keine amerikanische Computer-Software genutzt, berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Außerdem arbeiteten keine amerikanischen Angestellten an dem Projekt.

Total-Chef Patrick Pouyanne hat französische Beamte inoffiziell gebeten, einzuschreiten und eine Ausnahmegenehmigung für das Projekt namens South Pars zu erwirken, wenn die US-Regierung erneut Sanktionen veranlasst, sagte ein Informant.

Gleichzeitig bereitet sich der Konzern auf das Schlimmste vor. Total stehe in Verhandlungen mit seinen Joint-Venture-Partnern National Iranian Oil Co und China National Petroleum Corp (CNPC) und erwäge zum Beispiel, seinen 50,1-prozentigen Anteil an dem Projekt an CNPC zu verkaufen, wenn die US-Sanktionen die Teilnahme an dem Projekt unmöglich machten, sagten Informanten.

Royal Dutch Shell verpflichtete sich 2016 dazu, iranischen Partnern petrochemische Technologien zu verkaufen. Das Unternehmen schickte im April einen Top-Manager in den Iran, um iranischen Beamten zu versichern, dass man weiterhin in dem Land arbeiten wolle, solange das gemäß neuen US-Sanktionen möglich sei. Vergangenes Jahr setzte Shell mit Petrochemie im Iran brutto 6,3 Milliarden Dollar um.

Der französische Autobauer Renault und der deutsch-französische Flugzeugbauer Airbus haben Anfang vergangenen Monats französische Handelsbeamte getroffen, um genauere Informationen zu den möglichen Sanktionen zu erhalten, berichtete eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

Renault zuversichtlich für Joint Venture im Iran

Renault hatte vergangenes Jahr ein Joint-Venture-Abkommen mit iranischen Unternehmen unterschrieben, um gemeinsam 150.000 Autos pro Jahr zu bauen. Renault-Manager glauben, dass das Unternehmen auch im Falle erneuter US-Sanktionen sein Joint Venture fortsetzen kann, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Der Grund sei vor allem, dass die meisten Bauteile im Iran hergestellt werden sollen.

Nachdem das Atomabkommen mit dem Iran in Kraft getreten war, hatte Airbus sich verpflichtet, 100 Flugzeuge für Iran Air zu produzieren - zum Listenpreis von über 20 Milliarden Dollar. Bisher hat Airbus drei davon ausgeliefert. Sollten die USA sich aus dem Atomabkommen zurückziehen, glauben Airbus-Manager, dass sie letztendlich die Erlaubnis für den Verkauf der übrigen Maschinen verlieren dürften.

Die Flugzeuge enthalten viele Komponenten aus den USA und unterliegen damit den amerikanischen Exportregeln. Ein Airbus-Sprecher sagte, dass man sich an alle Regeln in Verbindung mit dem Iran-Abkommen halten werde.

Auch Boeing will dem Iran Flugzeuge liefern. Es ist der einzige bedeutende Vertrag, den ein US-Unternehmen mit dem Iran geschlossen hat. Boeing will dem Land bis zu 110 Flugzeuge zu einem Listenpreis von 20 Milliarden Dollar verkaufen. Unternehmenschef Dennis Muilenburg sagte vergangenen Monat jedoch, dass die Auslieferung auf die kommenden Jahre verschoben worden sei, solange die USA, Iran und Europa über Sanktionen sprechen.

Iranische Beamte lassen indes verlauten, dass man mit der Situation umgehen könne. Khatam al-Anbiya, die riesige Bau- und Infrastrukturgesellschaft der Islamischen Revolutionsgarde, füllt bereits das Vakuum, das westliche Unternehmen während vergangener Sanktionen hinterlassen hatten.

Westliche Firmen hätten sich schon früher aus dem Iran verabschiedet, sagte Ebadallah Abdollahi, Chef von Khatam al-Anbiya, dem Wall Street Journal. "Wenn sie wieder gehen, werden wir einen Plan haben."

