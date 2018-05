Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag vor der Entscheidung von Präsident Donald Trump zum Atomabkommen mit dem Iran moderat nachgegeben. Der Dow Jones Industrial sank zuletzt um 0,24 Prozent auf 24 299,51 Punkte, nachdem er am Vortag um 0,4 Prozent zugelegt hatte. Für den breit gefassten S&P 500 ging es am Dienstag um 0,26 Prozent auf 2665,75 Punkte nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,37 Prozent auf 6796,56 Punkte.

Sollte Trump aus der Vereinbarung aussteigen, drohen erneut Sanktionen gegen das ölreiche Land und zunehmende Spannungen im Nahen Osten. Trump will um 20.00 Uhr MESZ bekanntgeben, wie er sich die Zukunft der Wiener Vereinbarung zum iranischen Atomprogramm von 2015 vorstellt. Experten in den USA wiesen für den Fall einer Abkehr der Vereinigten Staaten von dem Abkommen auf die dann zu erwartenden Folgen hin. Der demokratische Kongressabgeordnete Joaquin Castro schloss auch militärische Konsequenzen nicht aus. "Es wäre sehr gefährlich, diesen Weg zu gehen", betonte er.

Aus Unternehmenssicht stand die Unterhaltungsbranche im Fokus: Der größte US-Kabelkonzern Comcast bereitet sich Kreisen zufolge intensiv auf ein feindliches Übernahmeangebot für große Teile von 21st Century Fox vor. Comcast spreche derzeit mit Banken über die Finanzierung einer Offerte über rund 60 Milliarden Dollar für den Medienkonzern, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Damit könnte Comcast dem Unterhaltungskonzern Walt Disney in die Quere kommen, der sich eigentlich bereits mit Fox auf einen 52 Milliarden US-Dollar schweren Zukauf geeinigt hat. Im frühen US-Handel stiegen die Fox-Aktien um 2 Prozent, während die Comcast-Papiere um 3,4 Prozent fielen. Für die Anteilscheine von Disney ging es um 0,6 Prozent nach unten.

Darüber hinaus standen noch einige Unternehmen mit Geschäftszahlen im Mittelpunkt des Interesses. So war der Quartalsverlust beim Autovermieter Hertz Global überraschend hoch ausgefallen, was die Aktien um mehr als 14 Prozent einbrechen ließ. Der Pharmakonzern Valeant hingegen meldete auf bereinigter Basis ein unerwartet hohes operatives Ergebnis. Dies bescherte den Anteilscheinen ein Plus von 16 Prozent.

Der Chipkonzern Qualcomm will sich Kreisen zufolge im Zuge des Sparkurses aus dem hochpreisigen Geschäft mit Servern für Datenzentren zurückziehen. Der Bereich soll entweder geschlossen oder verkauft werden, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete. Qualcomm-Aktien gaben um 0,9 Prozent nach./edh/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

