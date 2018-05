Verdacht auf falsche Rechnungen und Steuerbetrug in großem Stil: Mehr als 170 Beamte von Steuerfahndung, Polizei und Zoll haben am Dienstag im Rhein-Main-Gebiet 35 Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht. Ermittelt werde gegen bisher sechs Beschuldigte aus Frankfurt und Darmstadt, sagte eine Sprecherin des Hauptzollamts Schweinfurt. Sie sollen sogenannte Servicefirmen im Bereich der Gebäudereinigung betrieben beziehungsweise Scheinrechnungen gekauft haben. Mit Hilfe der so erlangten Buchungsbelege seien "Fremdleistungen an Subunternehmer vorgetäuscht worden", hieß es.

Zwei der am Dienstag durchsuchten Serviceunternehmen stellten den Ermittlungen zufolge Rechnungen in Höhe von 23 Millionen Euro aus. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Bei den Durchsuchungen wurde ein so umfangreiches Material sichergestellt, dass die Ermittler Unterstützung durch das Technische Hilfswerk anforderten.

Gelohnt hat sich auch der Einsatz eines Bargeldspürhundes: Dank seiner Hilfe stießen die Beamten auf einen hinter einer doppelten Wand versteckten Tresor, in dem sich 300 000 Euro Bargeld befanden. Die Durchsuchungen waren von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit in Bamberg koordiniert worden./czy/DP/tos

