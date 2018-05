Mainz (ots) -



Ephraim Erde war in den 1930er Jahren Starfotograf der israelischen Arbeiterpartei Ben-Gurions. Nun wagt seine Enkelin Tamara Erde einen Vergleich der Ideale von einst mit der Gegenwart. Zum 70. Jahrestag der Staatsgründung Israels zeigt 3sat am Montag, 14. Mai 2018, 22.25 Uhr, in seiner "Dokumentarfilmzeit" "Auf der Suche nach Zion" in Erstausstrahlung.



"Ich wühlte in der Geschichte meiner Familie und meines Landes in dem Versuch, besser zu verstehen, woher ich komme und wer ich bin." Die in Paris lebende Filmemacherin, Tänzerin und Videokünstlerin Tamara Erde kehrt in ihr Heimatland Israel zurück. Dort taucht sie in die Geschichte ihrer Familie und ihres Landes ein: Ephraim Erde emigrierte 1933 aus Polen und wurde von der damals regierenden Arbeiterpartei als offizieller Fotograf mit der Dokumentation israelischer Errungenschaften im "gelobten Land" beauftragt. Er fotografierte sowohl das Leben im Kibbuz als quasi-sozialistischer Landkommune wie auch die Entwicklung der Arbeiterbewegung. Die nichtjüdische Bevölkerung Palästinas nahm er dabei eher selten in den Fokus. 70 Jahre nach Staatsgründung konfrontiert die Enkelin Tamara Erde die Hoffnungen von einst mit den Realitäten von heute: Bei der Gegenüberstellung der Bildmotive fragt sie, ob und wie der zionistische Traum überlebt hat, welche Irrwege er beschritten hat und wie sich die neue Generation möglicherweise darin wiederfinden kann. Gleichzeitig wagt sie einen Blick auf die eigene, gespaltene Familiengeschichte, die einem ähnlichen System der Sprachlosigkeit und der Nicht-Kommunikation ausgesetzt ist wie das Land Israel.



Tamara Erde wurde 1982 in Tel Aviv geboren und lebt zurzeit in Paris. Ihr letzter langer Dokumentarfilm "This is my Land" (2014) lief auf internationalen Festivals und gewann unter anderem den Primed-Preis in Marseille und den ersten Preis beim Washington D.C. Filmfest.



3sat zeigt den neuen Dokumentarfilm anlässlich des 70. Jahrestags der Staatsgründung Israels. Aus gleichem Anlass folgen unter anderem am Dienstag, 15. Mai 2018, um 22.25 und 22.55 Uhr die Dokumentationen "Einsame Helden" und "Kinder der 'Exodus'".



