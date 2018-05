Medienmitteilung

Zürich, 8. Mai 2018

Generalversammlung 2018 von LafargeHolcim: Aktionäre genehmigen alle Anträge des Verwaltungsrats

Die an der heutigen ordentlichen Generalversammlung von LafargeHolcim anwesenden Aktionäre haben alle vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Anträge genehmigt. 743 Aktionäre, die zusammen 64,17 Prozent des Aktienkapitals des Unternehmens vertraten, nahmen an der Generalversammlung teil.

Der Geschäftsbericht sowie die Konzern- und die Jahresrechnung des Konzerns und von LafargeHolcim Ltd wurden von den Aktionären genehmigt, ebenso der Entschädigungsbericht im Rahmen einer Konsultativabstimmung. In zwei separaten bindenden Abstimmungen unterstützten die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag für die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für den Zeitraum zwischen der Generalversammlung 2018 und der Generalversammlung 2019 sowie den maximalen Gesamtbetrag für die Vergütung der Konzernleitungsmitglieder für das Geschäftsjahr 2019. Schliesslich stimmten die Aktionäre auch der vorgeschlagenen Ausschüttung einer Dividende von CHF 2.00 pro Namenaktie aus den Kapitaleinlagereserven zu. Die Auszahlung erfolgt am 16. Mai 2018.

Mit grossem Mehr bestätigte die Generalversammlung Beat Hess als Verwaltungsratspräsidenten der Gesellschaft. Mit Ausnahme von Thomas Schmidheiny und Bertrand Collomb, die nach mehr als 40 Jahren in verschiedenen Führungspositionen im Konzern und langjähriger Tätigkeit als Verwaltungsräte nicht zur Wiederwahl standen, wurden auch alle bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats deutlich in ihrem Amt bestätigt. Der Verwaltungsrat setzt sich damit wie folgt zusammen: Beat Hess (Präsident), Paul Desmarais, Jr., Oscar Fanjul, Patrick Kron, Gérard Lamarche, Adrian Loader, Jürg Oleas, Nassef Sawiris, Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen und Dieter Spälti. Wie bereits früher kommuniziert hat der Verwaltungsrat Thomas Schmidheiny in Würdigung seiner ausserordentlichen Verdienste für LafargeHolcim zum Ehrenpräsidenten ernannt.

Alle bisherigen Mitglieder des Nomination, Compensation & Governance Committee wurden von den Aktionären in ihrem Amt bestätigt. Dieses setzt sich nun wie folgt zusammen: Paul Desmarais, Jr., Oscar Fanjul, Adrian Loader, Nassef Sawiris, Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen.

Mit dem Ziel einer weiteren Stärkung der Corporate Governance hat der Verwaltungsrat entschieden, dass die Ausschüsse des Verwaltungsrats zukünftig nicht mehr von Mitgliedern, die Grossaktionäre vertreten, präsidiert werden. In Umsetzung dieses Entscheides sind Gérard Lamarche als bisheriger Präsident des Finance & Audit Committee, und Nassef Sawiris, als bisheriger Präsident des Nomination, Compensation & Governance Committee zurückgetreten. Sie verbleiben aber als Mitglieder in diesen Ausschüssen, die nun von Patrick Kron (Finance & Audit Committee) und Oscar Fanjul (Nomination, Compensation & Governance Committee) präsidiert werden.

