Der Dollar hat wieder kräftig zugelegt. Doch der schwache Kurs der vergangenen Monate hat bei zahlreichen Konzernen Belastungen hinterlassen.

Ein Schreckgespenst geht um in deutschen Chefetagen: Der über Monate schwache Dollar-Kurs hat zahlreichen Konzernen im ersten Quartal die Bilanz verhagelt. Teils mussten die Finanzvorstände sogar ihre Jahresprognosen zusammenstreichen. Besonders betroffen sind Konzerne, die stark auf den Export setzen oder von der Konjunktur abhängen.

Produzieren sie in den USA, kommen noch steigende Kosten für Rohstoffe hinzu. Lanxess-Chef Matthias Zachert brachte es auf den Punkt: "Die deutsche Industrie hat sehr klar Spuren durch den schwachen US-Dollar gezeigt."

Zwar ändert sich der Trend gerade schon wieder: In den vergangenen Wochen feierte der Greenback an den Devisenmärkten ein Comeback, was auch der US-Notenbank Fed geschuldet ist, die derzeit als einzige große Notenbank die Zinsen anhebt. Betrachtet man aber nur den Zeitraum, über den die Unternehmen derzeit berichten, sieht die Lage anders aus: Vom ersten Quartal 2017 bis Ende März 2018 hatte der Euro um 16 Prozent gegenüber ...

