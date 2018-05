Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für LEG auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Wegen höher als erwarteter Instandhaltungskosten habe der operative Gewinn (FFO 1) im ersten Quartal seine eigenen Erwartungen um 10 Prozent und jene des Marktes um 3 Prozent verfehlt, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dafür habe das Immobilienunternehmen aber die geplante Ausschüttungsquote für die Dividende in diesem Jahr erhöht./tih/la Datum der Analyse: 08.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0169 2018-05-08/16:39

ISIN: DE000LEG1110