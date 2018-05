Die Siemens-Spitze einigt sich mit den Arbeitnehmern auf einen Kompromiss zum Stellenabbau im kriselnden Kraftwerksbau. Das Werk in Görlitz scheint gerettet. Die Zukunft der Sparte ist dennoch düsterer als viele hoffen.

Janina Kugel versucht die Einigung mit den Betriebsräten und der IG Metall aus der vergangenen Nacht als Durchbruch zu verkaufen. "Alle Seiten teilen und verstehen unsere Einschätzung", sagt die Siemens-Personalchefin mit Blick auf das "dramatische und nachhaltige" Wegbrechen der Märkte für große Gasturbinen. "Zukunftspakt" heißt der Kompromiss aus der Nachtsitzung denn auch in der offiziellen Siemens-Mitteilung. Mit dem Pakt werde man den Strukturwandel in der Krisensparte gestalten, verspricht Kugel.

Tatsächlich haben sich die Betriebsräte und die Konzernspitze gerade Mal auf einige Eckwerte zum Personalabbau im Kraftwerksgeschäft verständigt.

Ob es bei den im vergangenen Herbst angekündigten 6900 Arbeitsplätzen bleibt, die weltweit gestrichen werden sollen, ist unklar. Wie viele Jobs an welchen Standorten wegfallen - ebenfalls unklar. Wird Siemens auf betriebsbedingte Kündigungen verzichten? Unklar. Bei ihren schwierigen Gesprächen über eine angemessene Antwort auf die Dauerkrise im Geschäft mit Turbinen sind beide Seiten allenfalls einen Schritt vorangekommen. Die eigentliche Arbeit beginnt jetzt.

Kugel ist zuversichtlich, dass ein Sozialplan und der Interessenausgleich bis Ende September verabschiedet sind. Einen hohen dreistelligen Millionenbetrag will Siemens durch das Zusammenschrumpfen der Kraftwerkssparte einsparen. Klar ist bislang nur: Das Werk für Industriedampfturbinen im sächsischen Görlitz wird der Konzern nicht schließen. Vielmehr wollen die Münchner die Fabrik an der polnischen Grenze, die in den vergangenen Monaten zum Symbol für den Kahlschlag geworden war, zur weltweiten Zentrale für das Geschäft mit Industriedampfturbinen ausbauen. Klingt nach Erweiterung ...

