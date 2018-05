Bruchhausen-Vilsen (ots) -



Einfach mal abheben und die Natur aus einer neuen Perspektive erleben - VILSA-BRUNNEN macht es diesen Sommer möglich. Ein unvergessliches Erlebnis mit einem atemberaubenden Ausblick. Im VILSA- Heißluftballon heißt es "Glück ab und gut Land".



Erlebe die Leichtigkeit des VILSA Citykastens



Der VILSA Citykasten ist mit seinen 12 x 0,75 l PET unglaublich leicht und macht den Mineralwasser-Einkauf zu einer komfortablen Angelegenheit. Die VILSA Citykästen sind dank dem praktischen Mittelgriff nicht nur besonders handlich, sie sind auch noch kleiner als übliche Kästen. Bei dieser Leichtigkeit liegt nichts näher, als dass VILSA seine Kunden in luftige Höhen schickt.



Und so geht's: einfach VILSA Mineralwasser kaufen, den Kassenbon auf www.vilsa.de hochladen und mit ein wenig Glück zu dritt im VILSA-Heißluftballon durch die Lüfte schweben und die Natur aus der Vogelperspektive erleben. Aber das ist noch nicht alles, denn zusätzlich verlost VILSA 10 Ferngläser der Marke Zeiss im Wert von je über 300 EUR und macht nebenbei jeden Teilnehmer zum Gewinner, denn alle Teilnehmer bekommen einen Code und können sich einen von acht unterschiedlichen Natur- und Freizeitführern als E-Book downloaden und somit die Natur ganz neu erkunden.



Weitere spannende Informationen zu VILSAs neuer Naturkampagne "Spür die Natur" finden Sie auf www.vilsa.de/spuer-die-natur/



Über VILSA:



Die Marke VILSA ist Dachmarke des privat geführten Familienunternehmens VILSA-BRUNNEN Otto Rodekohr GmbH & Co. KG. In Norddeutschland ist VILSA Marktführer im Segment Mineralwasser und gleichzeitig Anbieter des größten Sortiments alkoholfreier Erfrischungsgetränke. Das natürliche Mineralwasser von VILSA ist nachweislich seit Jahrtausenden unberührt und wird unter strengsten Auflagen gefördert. Der verantwortungsvolle Umgang mit natürlichen Ressourcen ist elementarer Bestandteil der Firmenphilosophie des Familienunternehmens. Daher unterstützt VILSA-BRUNNEN Projekte, die die Natur und deren kostbare Ressourcen schützen und die eigenen Quellen für die folgenden Generationen bewahren. Für weitere Informationen: www.vilsa.de



OTS: VILSA-BRUNNEN Otto Rodekohr GmbH & Co.KG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/109073 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_109073.rss2



Pressekontakt: Michael E. Deutschbein Scholz & Friends Hamburg GmbH Tel.: +49 40 37681-201 Mail: michael.deutschbein@s-f.com