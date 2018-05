Die niederländische Regierung beabsichtigt, zwei weitere Kategorien für Photovoltaik-Projekte bis ein Megawatt Leistung zu schaffen. Sie sollen damit stärker angereizt werden als Großprojekte, die in den bisherigen SDE+-Runden sehr erfolgreich waren.Obwohl das Förderprogramm SDE+ für alle größeren Erneuerbaren-Projekte und Photovoltaik-Anlagen ab 15 Kilowatt Leistung theoretisch offen ist, gingen bislang die Zuschläge in den bisherigen Runden an Anlagen im Multi-Megawatt-Bereich. Die niederländische Regierung könnte dies nun jedoch ändern, um gewerblichen und industriellen Photovoltaik-Projekten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...